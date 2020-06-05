Harita manşetlerde

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ege’deki Türk karasularına ilişkin açıklamaları ve sunduğu haritayı manşetine taşıdı.

Gazete “Yunan Karasularında Sondajlar – Çavuşoğlu Türkiye’nin Deniz Sınırlarının Girit-Rodos-Kerpe’den Altı Mil Olduğunu Söylüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından doğal gaz arama çalışmaları konusunda Ege denizinde yapılan yeni başvurulara ilişkin açıklamasına ayrıntısıyla yer verdi.

Gazete, Çavuşoğlu’nun Türkiye’deki bir televizyon kanalına, elinde haritayla açıklamada bulunduğunu ve böylece sözde “Yunan karasularında” doğal gaz aramalarına başlayacaklarını resmileştirdiğini belirtti.

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un, “Yunanistan’ın tepkisinin sert olacağı” şeklindeki sözlerini içeren açıklamasına da ayrıntılı şekilde yer verildi.

Fanon açıklama yaptı

Gazete bir diğer haberinde ise, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un, “bölgedeki istikrarı ve güveni sarsacak tüm kışkırtıcı eylemlere son verilmesini” talep ettiğini yazdı.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un, Yunan-Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen bir telekonferansta yaptığı açıklamaya dikkat çekti ve “Ülkelerin deniz sınırlarına ilişkin yorum yapmadıklarını ancak bir memorandumun Yunanistan gibi üçüncü ülkelerin hak ve yükümlülüklerini etkileyemeyeceğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Fanon, uluslararası hukuka göre adaların karasuları ve MEB’leri olduğunu, devletleri, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya çağırdıklarını” belirttiği konuşmasında, Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu ve Batı’ya yönelmeye devam etmesini istediklerini” vurguladı.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de söz konusu telekonferansta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu davranışlarının yeni olmadığını ve Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ederek, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde sondaj çalışması gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Söz konusu telekonferansta elektrik boru hattı “East-Med” projesinin de ele alındığını belirten gazete, Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın projenin bölge ülkelerinin sözde faydalarına ilişkin görüşlerine de yer verdi.