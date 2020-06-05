Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, belirlenen kriterlere uygun işletme şartlarını yerine getiren ve “Güvende Kal” sertifikasını almaya hak kazanan turizm işletmelerine sertifikalarını vermeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, dünya ile birlikte mücadele verilen yeni tip Coronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında, Bakanlar Kurulu kararı ile insan sağlığı ön planda tutularak sektörlerin faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını, birçok sektör gibi turizm sektörünün de faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

“Güvende Kal sertifikaları, ülkemizin ne denli güvenli olduğunun birer nişanesidir” diyen Bakan Üstel, “Sertifika sahibi turizm tesislerimiz, insan sağlığını ön planda tutarak, belirtilen kriterlere ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde, gelen misafirlerine güvenli Ada’da güvenli tatil imkanı sağlayacaklarının bir göstergesi olacaktır” dedi.

Bakan Üstel, kontrollü açılım şartlarını yerine getiren tüm turizm işletmelerine, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan denetimler neticesinde, sertifikalarının dağıtımına devam edileceğini de kaydetti.