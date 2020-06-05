Siyasi şovdan uzak durulmalı

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı, Doktor Sibel Siber, sınır kapılarının kapanması kararının toplum sağlığı nedeniyle alındığını, siyasi bir karar olmadığını belirterek, “O nedenle şimdi açılıp açılmaması konusunda da alınacak kararın, bilimsel bir dayanağı olmalıdır” dedi.

Sibel Siber ,“Toplum sağlığını ilgilendiren konularda, siyasetin veya siyasetçinin öne çıkma çabası, , popülizm ve bilimsel gerçeklikten uzaklaşmanın bedeli, çoğu zaman ağır olabilir” ifadesini kullandı.

Siber yaptığı yazılı açıklamada, Pandemi ile mücadele konusunda bugün gelinen aşamanın, yüzleri güldüren bir aşama olduğunu ama bunun bir “sonuç” olmadığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Siber şöyle devam etti:

“Pandemi 4 evrede değerlendirildiğinde henüz 2. Evre’de olduğumuzu unutmayalım. Aşı bulunmadan, dünyadaki virüs salgını bitmeden, olumlu bir sonuç’tan kesin söz edemeyiz.

Şimdi, Güney komşularımız ile olan sınır kapılarının açılması konusu gündemimizdedir. Sınır kapılarının kapanması, toplum sağlığı nedeniyle alınmış bir karardır. Yani, siyasi nedenlerle alınmış bir karar değildir. O nedenle şimdi açılıp açılmaması konusunda da alınacak kararın, bilimsel bir dayanağı olmalıdır.

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda, siyasetin veya siyasetçinin öne çıkma çabası, siyasi şov, popülizm ve bilimsel gerçeklikten uzaklaşmanın bedeli, çoğu zaman ağır olabilir.

Siyasetçinin, sağlıklı verilere dayanmadan, halkı aşırı paniğe sevk etmesi ve korku salması ne kadar tehlikeli ise risklerin sıfırlandığı havası yaratılarak, halkı aşırı rahatlatmaya sebep olmak da o kadar tehlikelidir.”

Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi…

Sınır kapılarının açılmasının daha riskli bir evreye girilmesi demek olduğuna dikkat çeken Siber, şöyle dedi:

“ Bu gerçekler ışığında;

1-Sınır kapılarını açmayı düşündüğünüz taraf ile Rt ( bulaşıcılık sayısı) benzer mi? Sorunun yanıtını verecek olan Bilim Kurulu’dur. İki tarafın epidemiyolojik çalışmaları, Bilim Kurulu’nca karşılaştırılır ve bu konuda benzerlik değerlendirmesi yapılır.

2-Olası bir salgın için sağlık alt yapımız, yeterli midir? Bunun yanıtını yine bilimsel olarak vermesi gereken ( Sağlık Bakanlığı’nın sunacağı veriler ışığında) Bilim Kurulu olmalıdır.

3-Daha riskli bir döneme girerken yeterli sayıda test yapma imkanı, yeterli sayıda sağlık personeli, yeterli sayıda temas takip ekiplerimiz var mıdır? Bu konu, yine Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmelidir.

Kısacası, Sağlık Bakanlığı’nın verileri ışığında, Bilim Kurulu tavsiye kararı üretir ve siyasi iradeye sunar. Siyasi irade ise Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararını uygular. Bunu da halka şeffaf bir şekilde açıklar. Olması gereken budur.

Hangi gerekçelerle sınır kapılarının açılması veya hangi gerekçelerle açılmaması kararı alındığının, kamuoyu tarafından bilinmesi önemlidir. Güven böyle sağlanır.”