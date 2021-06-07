Bir şans yakalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolü değerlendirdi.

Türkiye ile imzalanan anlaşmada 29 madde olduğuna değinen Aşıkoğlu, anlaşmada yer alan ve 5 alanda gelişme olması halinde KKTC’nin kaderini değiştirebilecek bir şans yakalayabileceğini ifade etti.

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında geçmişte imzalanan bir Kıyı Anlaşması var ve bu Kıyı Anlaşması sayesinde KKTC’de üretilen ürünleri Türkiye’ye ihraç etme imkânımız bulunuyor” diyen Şahap Aşıkoğlu, “Bu anlaşma uzun yıllar önce yapıldığı ve güncellenmesi de zaman zaman aksadığı için bugünün sıkıntılarına çare olamıyordu” dedi.

Aşıkoğlu “Kıyı Anlaşmasının güncellenmesi konusu 1,5-2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi ve Bakan Erhan Arıklı’nın göreve gelmesiyle birlikte, Türkiye Ticaret Bakanlığı’yla çok daha sıkı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.

Aşıkoğlu, gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda, var olan kıyı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve KKTC’de üretilen daha fazla sayıda ürünün Türkiye’ye ihracatının sağlanması için karar üretildiğini müjdeledi.

Çok kapsamlı bir ihracat eylem planı hazırlanacak

“Hedefe odaklı, hızlı sonuç alabileceğimiz ve ekonomiyi büyütecek projelere imza atıldı” diyen Aşıkoğlu, “İlk kez Türkiye devleti ile KKTC devleti arasında ihracat eylem planı hazırlanacak” diyerek, “Göreceli avantajlarımızı ilk kez bilimsel şekilde tespit edebileceğiz. Hangi ürünleri satmanın avantajımıza olacağı, hangi ürünlerimizin hangi pazarda şansı var, hangi pazarda şansı yok gibi analizleri içeren çok kapsamlı bir ihracat eylem planı hazırlanacak” vurgusu yaptı.

Teşviklendirme politikaları belirlenecek

“Gerek Tarım Bakanlığı, gerek biz Ekonomi Bakanlığı olarak, Ticaret Odası ve sanayi odası ile işbirliği içerisinde bu eylem planına göre teşviklendirme politikası uygulayacağız” diyen Aşıkoğlu, “İlk kez planlı ve 3 yıl sürelik bir ihracat eylem planı hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

100 bin ton muz ihracatı kotası

“Bu anlaşmada 29 proje var ama bizim için en önemlileri ilk kez Kıbrıs’ta üretilen ve katma değeri olan ürünlerin garantili alım modeliyle Türkiye’ye ihracatının sağlanmasıdır” diyen Şahap Aşıkoğlu, şunları söyledi:



Bizim için Türkiye’ye 100 ton muz ihracatı kotası açıldı. İlk kez Türkiye’de muz konusunda bizim için bir kota imkânı açıldı ve ilk kez Kıbrıs’ta üretilen muzun garantili alımı söz konusu olacak. Belirlenecek fiyat aralığı içerisinde, Türkiye’deki tarım kooperatifleri veya market zincirleriyle anlaşma yapılacak ve ülkemizde üretilen 100 ton muzun Türkiye’ye ihracatının yapılması sağlanacak.

Türkiye, ticari tanıtımlara KKTC firmalarını da dâhil edecek

Aşıkoğlu, “En önemli projelerden bir diğeri ise, Güney Kıbrıs’ın bizi her alanda engellemesi nedeniyle dışa açılma ve dış pazarlarla iletişim kurma konusunda yıllardır yaşadığımız ciddi sıkıntıların aşılmasını sağlayacak olan tanıtma projesidir” dedi.

Şahap Aşıkoğlu, şöyle devam etti:

Bu anlamda Türkiye Ticaret Bakanlığı ile birçok konuda mutabık kaldık. Türkiye’nin dünya genelindeki ticari müşavirliklerinde Kuzey Kıbrıs’taki firma bilgilerinin yer alması ve KKTC firmalarının oralarda tanıtılması sağlanacak. Türkiye’nin katılacağı fuarlarda KKTC şirketlerine de hem stant desteği hem de teşvik sağlanacak. Ayrıca Türkiye’nin dış pazarlarda tüm ülkelerle yapacağı ticari görüşmelere Kuzey Kıbrıs’taki ticaret insanları da çağırılacak” diyerek, “Bu üç konu çok önemli çünkü biz ilk kez bu kadar önemli bir networke sahip olacağız ve ürünlerimizin yurt dışına pazarlanması kolaylaşacak.



Personele hizmet içi eğitim verilecek

Aşıkoğlu, “Önümüzdeki 6 ay içerisinde, gümrük, ticaret, sanayi ve posta dairesi gibi ticaretle ilgili dairelerin personeli Türkiye’ye giderek hizmet içi eğitim görecekler. Hem yeni yasa ve tüzüklerle ilgili hem de gelişen teknolojiyle ilgili daha donanımlı ve eğitimli personele sahip olacağız. Bu gibi alanlarda Türkiye’den çok ciddi destek alacağız” dedi.

E-ticaret sayesinde birçok engeli aşacağız

KKTC’nin siyasi olarak ticaret yapmasının önünde ciddi engeller olduğuna vurgu yapan Aşıkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

Deniz yoluyla, yük gemileriyle veya konteynerlerle toplu şekilde yapılan klasik ticaret sisteminde sorunlarla karşılaşabiliriz ama şu anda dünyadaki insanların yüzde 60-65’kullandığı E-ticaret sistemi ile klasik sistemde oluşan zorluklarla karşılaşmayacağız. KKTC’deki tüm kurumları Türkiye devletinin sahip olduğu tüm ticaret portallarına yerleştireceğiz. KKTC’de üretilen ürünlerin Türkiye’deki portallarda yer alması sayesinde, belki de Norveç’e Türk kahvesi satabileceğiz veya Kıbrıs’ta bir ev kadının yaptığı alıç macunu İtalya’da alıcı bulabilecek. Türkiye PTT ile KKTC Posta Dairesi arasında bu konuda ciddi bir çalışma yapılıyor. Biz de e-ticaretle ilgili 2 yeni yasa hazırlığı içerisindeyiz.

3-4 ay içerisinde hızlı ve transit kargo sorunlarının çözülmesi halinde e-ticaret kapıları ülkemize sonuna kadar açılacak.