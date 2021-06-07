banner493

ELAM’a bakanlık verebilir

Anastasiadis’in kabinede kapsamlı değişiklik planladığı bildirildi

ELAM’a bakanlık verebilir
banner432

  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geniş kabine değişikliği için hazırlık yaptığı bildirildi.
   Politis gazetesi, Anastasiadis’in aklında geniş tabanlı koalisyon olduğunu Meclis Başkanlığı seçiminin ardından siyasi partilerle yapacağı toplantıda dile getireceğini yazdı. Anastasiadis’in, bu fikrin partiler tarafından kabul görmemesi halinde geniş tabanlı karma hükümet kurmayı deneyeceğini ve bunu DİPA, EDEK ve belki, bir şekilde ELAM ile yapacağı kaydedildi.
   Gazete, şu ana kadar kabineden ayrılma isteğini tek dile getirenin, 3 yıldır yıpratıcı bir görev ifa eden ve şahsi mesleğini ihmal ettiğini dillendiren Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu olduğunu ancak Anastasiadis’in Yoannu’dan memnun olup, bu göreve devam etmesini istediğini kaydetti.

banner499
   Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in de görevde kalmaya devam edebileceğini belirten gazete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığı için adının geçtiği ancak bakan olarak görev yapmaya devam edeceğini yazdı.
   Gazete, Anastasiadis’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Tarım Bakanı Kostas Kadis, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’ten memnun olduğunu; Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ile Adalet ve Kamu Dizeni Bakanı Emili Yoliti’den ise memnun olmadığını kaydetti.
   Haberde, Dışişleri Bakanlığı’nda da değişim olmayacağı ve bazı müsteşarlıklarda değişiklik yapılabileceği ifade edildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Bir şans yakalandı
Bir şans yakalandı
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner473

banner460