Arda Erkan doğum gününde 'Cinnet Mevsimi' belgeseliyle anıldı

Genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan, doğum gününde hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterimiyle anıldı. 'Cinnet Mevsimi' adlı belgesel Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde (KTGB) gösterildi. Arda Erkan’nın doğum gününe denk gelen etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Arda'nın başından geçen ve onu hayattan koparan talihsiz olayların bir başka gencin daha başına gelmemesi adına belgeselin daha fazla izlenmesinin önemine değindi.

