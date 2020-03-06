Teyakkuz durumu

Rum hükümetinin, mültecilerin gerek ateşkes hattı, gerek de deniz yoluyla toplu gelişlerini göğüsleyebilmek için, teyakkuzda olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Mültecilerle İlgili Teyakkuz- Başsavcının da Huzurunda Pazartesi günü Bakanlıklar Arası Yeni Toplantı” başlıklı haberinde, iki bakanlıktan oluşan komitenin geçtiğimiz gün ilk durum tespitini yapmasının ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in büyük olasılıkla önümüzdeki Pazartesi günü, kendi başkanlığında yeni bir toplantı düzenleyeceğini yazdı.

Gazete bu kez toplantının Dışişleri, İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarının haricinde, Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in huzurunda gerçekleştirileceğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hükümetinin bakanlarıyla birlikte yasadışı göç konusunun ele alınması için, somut önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda hareket etmek istediğini yazan gazete, bu çerçevede, Rum Başsavcısının varlığının gerekli olarak addedildiğini, çünkü önlemlerle ilgili çeşitli konularla alakalı olarak hukuki katkısının isteneceğini belirtti.

Rum kesiminin şu sıralarda dikkatini Brüksel’e ve yetkili organlarının vereceği kararlara çevirdiğini de kaydeden gazete, hedefin Yunanistan’la ortaklaşa bir şekilde, ortak bir Avrupa meselesi olarak, mülteci problemiyle ilgili durumun ciddiliğinin ortaya konması olduğuna işaret etti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, bunun Ankara tarafından gerçekleştirilen yeni bir çeşit savaş olduğunu düşündükleri iddiasında da bulundu.

Kusios’un açıklaması

Gazeteye göre dün Alpha’nın öğlen yayınına konuk olarak katılan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusiosise açıklamasında, bunun Türkiye’nin, Avrupa’ya şantaj yapılmasına ilişkin organize planı olduğu iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında gerçekleşen haberleşme konusunda ise Kusios, Rum Yönetiminin “işgal bölgelerine yönelik mülteci akışıyla ilgili olarak, herhangi bir kontrole sahip olamayacağını” söyledi.

“Ancak mülteciler işgal bölgelerine ulaştıkça, bazı kontroller olması gerektiğini” öne süren Kusios, “ne yazık ki artık organize bir mülteci akışı olduğunu kabul etmemiz gerekir” ifadesini de kullandı.

“Bunu zaten Türk yetkililerin de söylediğini” iddia eden Kusios, son dönemde Güney Kıbrıs’a yönelik artış gösteren bir mülteci akışı olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz Salı günü yaklaşık 350 kişinin Güney Kıbrıs’a ulaştığını, dün ise diğer 80 kişinin siyasi sığınma talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcü Vekili Panayotis Sedonas ise dün RİK 3’e yaptığı açıklamada, çok kısa bir süre içerisinde, problemin kapsamlı bir şekilde ele alınmasına ilişkin stratejinin hazır olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 17 bin siyasi sığınma başvurusunun incelenme sürecinin artık hızlandırılması gerektiğini de dile getiren Sedonas, mültecilerin güvenli üçüncü ülkelere dönmeleri meselesinin de çok önemli olduğunu belirterek, AB tarafından bu meseleyle ilgili somut bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine de işaret etti.