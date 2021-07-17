Kalplerde yaşayacak

Hüseyin ÇİÇEK

SMA Tip 1 (SpinalMüskülerAtrofil) hastalığı ile mücadele eden ve 4 aydır Ankara’da tedavi gören Karel bebek hayata tutunamadı. Karel bebek, dün akşam tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazimağusa’nın Yeniboğaziçi köyünde ikamet eden Yusuf ve Şeyda Karaoğulları’nın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Karel bebeğin iyileşmesi için yardım kampanyaları düzenleniyordu. Oldukça pahalı olan tedavi süreci için bir milyon TL toplanmıştı ancak 21 milyona daha ihtiyaç vardı.

Talihsiz bebeğin ölümü tüm ülkede büyük üzüntü yarattı.