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Aşklarını perçinlendi

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninde Hıybet ile Mustafa’nın yüzüklerini Dr. Ali Pilli taktı

Aşklarını perçinlendi
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Gaziveren’de faaliyet gösteren Livadya Restoran geçtiğimiz günlerde Hıybet ve Mustafa’nın aile arasında gerçekleşen samimi nişan törenine ev sahipliği yaptı. 
Genç çiftin bir ömür sürecek birlikteliklerinin nişanı olan yüzüklerini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli taktı. 
Huriye ve Eralp Hacıkaraosman çiftinin dünyalar güzeli kızları Hıybet ile Ebru Pilli ve Tarkan Akbey’in yakışıklı oğulları Mustafa’nın bu özel gününde aile yakınları ve dostları genç çifte bir ömür mutluluk dileklerinde bulundu. 
Aşklarını perçinleyen Hıybet ve Mustafa çifti içten gelen samimi mutluluk dileklerini kabul etti.

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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 10 dakika Önce

Maske mesafe nerede sayın pilli zamanında kapanalim kapanalim diye kktc nin imanını gevrettiniz dün dündür bugün bugundur

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