“İbretle izliyoruz”

Filiz SEYİS

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de, “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle dün tam gün grev yaptı. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz’ün verdiği bilgiye göre, yüzde yüz katılımla başlayan grevde, sendika ve işçiler bugün de tam gün ve yarından itibaren ise süresiz greve gidecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’a grev gerekçeleri ile ilgili bilgi veren Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, grevin “yüzde yüz katılımla yapıldığını” aktardı.

BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu’nun yasa dışı şekilde istihdamlar yaptığını savunan Güröz,

“Burada bütün kadrolar doludur. Personel ihtiyacı yoktur” dedi.

Erbay: Sendika kamuoyunu yanıltıyor

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timuçin Erbay, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Binboğa Yem Ltd. tesislerinde uygulamaya koyduğu grevi ibretle izlediklerini belirtti.

Erbay yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulunun aldığı kararın gerekçesini siyasi istihdamlar olarak gösterdiğini ifade ederek, sendikanın, “kamuoyunu yanıltmaya çalışması” nedeniyle açıklamanın zorunlu hale geldiğini kaydetti.

