Pilli’den söz aldı

Ömer KADİROĞLU

Öğrenme, yazma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Disgrafi ) bozukluğu olan 11 yaşındaki oğluna ilaç bulamayan anne en sonunda Sağlık Bakanlığı’nın kapısına dayandı.

Oğlunun düzenli kullanması gereken kırmızı reçeteli ilacı bulamayan anne Özlem Akbora, dün protesto eylemi gerçekleştirdi.

Devreye giren Sağlık Bakanı Ali Pilli, annenin istediği ilacı en kısa sürede temin edeceğine söz verince Özlem Akbora, eylemi sonlandırdı.

Bakanlık önüne gitti, sesini duyurdu

Özlem Akbora isimli anne ilaç eksikliği nedeniyle dün Bakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Eyleme Evrensel Hasta Hakları Derneği de destek verdi.



Anne Akbora, çocuğunun düzenli ilaç kullanması gerektiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan ‘medikinet’ isimli ilacı temin edemediğinden oğlunun tedavisinin yardım kaldığını dile getirdi. Akbora, kırmızı reçete ile satılmasından dolayı ilacı kendisinin de satın alamadığını vurguladı. Akbora, tüm hastalar için ilaç sorunu çözülene dek bakanlık önünde oturma eylemi yapacağını söyledi. Akbora, herkesi sağlık sistemindeki bu ilaç eksikliği konusunda eyleme davet etti. Çocuğunun ilacı kademeli olarak bırakması gerektiğine ve ilacı ani bırakması durumunda kalbinin durabileceğine dikkat çeken Akbora, "Eğer evladım ilacı kestiği için bir sağlık sorunu yaşarsa burayı yıkarım” diye yaşananlara isyan etti.Akbora şöyle devam etti:“Bütün büyük yangınlar küçücük bir kıvılcımla başlar. Çocuğum 11 yaşında, 3 günlük ilacı kaldı. Disgrafi hastası. İlaç sayesinde yaşıtlarıyla eşitleniyordu. Üç gün sonra yazı yazamaz duruma gelecek. Ne yapalım, Asya bebek gibi Rum tarafına mı gidelim? İlaç yok. Neden biz hastalarımızın ilacı için çırpınmak zorundayız? Gerekirse aylarca çadır kuracağım. Bir anne kedidir, evladıyla ilgili bir şey karşısına çıkarırsanız aslan olur. Ben bu devlete vergi veriyorum, yurttaşlık ödevimi yerine getiriyorum. En basit ilaç hakkım elimden alınırsa burayı yıkarım. Üç gün sonra çocuğumun ilacı bittiğinde kalp krizi geçirirse çocuğum, burayı yıkarım.”

Söz aldı, eylemi sonlandırdı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir süre sonra görüşmek için Özlem Akbora’yı bakanlığa çağırdı. Yapılan görüşme sonrasında basına açıklama yapan Pilli, bazı ilaçlarda sıkıntı olduğunu söyledi. Pilli, ilaçları en kısa sürede temin edeceğini ifade etti. Verilen sözün sonrasında Akbora eylemini sonlandırdı.