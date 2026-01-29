Gazimağusa ve Güzelyurt’ta önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, 20.00-24.00 saatleri arasında yapıldı. İki bölgede bin 533 araç kontrol edilirken, 374 sürücüye ceza yazıldı. Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da eğlence mekanları, al-kollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimle-rinde ise toplam 638 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 149’u yasal hız sınırını aşmak, 59’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 16’sı mua-yenesiz araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve biri kamu taşıma işlet-me izninde belirtilen şartlara uymamak suçlarından ceza aldı. Toplam 281 sürücü hakkında çe-şitli trafik suçlarından rapor tutuldu.

Güzelyurt’ta 895 araç sürücüsü denetlendi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yer-ler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olduğu alanlar kontrol edildi. Trafik kontrolle-rinde ise 895 araç sürücüsü incelendi. Sürücülerden 8’i yasal hız sınırını aşmak, 5’i emniyet kemeri takmamak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmamak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 70’i diğer trafik suçlarından ceza aldı. Toplam 93 sürücü hakkında rapor tutulurken, 7 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.