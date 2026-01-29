Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aranmakta olan bir şahsın talimatıyla bir işyerine benzin dökerek yakmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Z.B.E. (E-39), F.A.(E-45) ve N.A.(E-41) dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlıları azmettiren kişinin olayın ardından dükkanı kundaklanan şahsa mesaj atarak tehditlerine devam ettiği ve “fedaim çok” dediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş; 24 Ocak saat 03.50’de, zanlı Z.B.E, F.A. ve N.A.’nın bir şahsın azmettirmesiyle, Kalliland Bölgesi’nde bulunan bir işyerine, 5 şişe benzin döküp ateşe vermek suretiyle kundaklama girişiminde bulunduklarını açıkladı. Yangının, yağan yağmurun etkisiyle söndüğünü belirten polis, bazı eşyaların yanarak zarar gördüğünü ifade etti. Polis, zanlıların aynı gün bir araç içerisinde tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların 15 Ocak’ta, Vadili’de, B.S. isimli şahsın evinin önünde, bir lastiğe yanıcı madde dökerek ateşleyip, konu lastiği evin kapısına atarak kundaklama girişiminde bulunduklarının da tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı N.A.’nın evinde 13 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıdın da bulunduğunu anımsattı.

Tehditler sürüyor

Polis memuru, azmettiricinin, olaydan önce iş yeri kundaklanan şahsa WhatsApp üzerinden mesaj atıp tehditle mal talep ettiğini kaydetti. Polis, azmettiricinin olayın gerçekleştikten sonra da müştekiye yeniden mesaj atarak tehditlerini sürdürdüğünü ve “fedaim çok” dediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, aranan şahsın olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

