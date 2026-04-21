Şenlik havası yaşandı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali Pazar günü yapıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği 11. Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali'nde el emeği ürünler sergilendi, geleneksel yiyecek ve içecek stantları açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; açılış konuşmalarıyla başlayan festivalde, gösteriler sunuldu, festival, Grup Frekans konseriyle sona erdi.

Etkinliğe Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy ve bölge halkı katıldı.



