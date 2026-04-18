Çocuklar doğayla bütünleşti

Mustafa Çağatay İlkokulu Çevre Kulübü, Ömer Anıl 20’nci Yıl Anı Ormanı’nda ağaç dikim etkinliği düzenledi. Okuldan verilen bilgiye göre; Girne Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çevre bilincini artırmaya yönelik bir çalışmaya imza attı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Ağaç dikimi sırasında öğrencilere öğretmenleri eşlik ederken, fidanların nasıl dikileceği ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa, merhum Ömer Anıl’ın eşi Nermin Anıl ile aile yakınları da katıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi. Ayrıca öğrenciler, geleceğe dair dileklerini yazdıkları kağıtları fidanlarla birlikte toprağa gömdü.

Doğa sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikte öğrenciler hem eğitici hem de anlamlı bir deneyim yaşadı. Programın sonunda Nermin Anıl tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.