Gelecek için fidan dikildi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, çevre bilincini artırmak ve okul bahçelerinde yeşil alanları çoğaltmak amacıyla Meral-Vedat Ertüngü Lisesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kulübün Dönem Başkanı Zehra Çağra yazılı açıklamasında, toplum yararına yürütülen faaliyetler kapsamında çevre çalışmalarına önem verdiklerini, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla okul bahçesine zeytin ve jakaranda fidanları diktiklerini belirtti.

Çağra, kulübün gelecek dönemlerde ülkedeki yeşil alanların artırılmasına yönelik farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini de kaydetti.

