‘Tek vücut olacağız’

Hüseyin ÇİÇEK

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Aralık Salı günü görüşülecek İsias Otel davasının altıncı duruşması öncesinde “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Başbakan Üstel, pazartesi günü Adıyaman’da gerçekleşecek olan İsias duruşmasına katılacağını söyledi.

Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda kortejle başlayan etkinlikte, meydanı dolduran kalabalık “Adalet olası kastla gelecek”, “Meleklere verilmiş sözümüz var”, “İsias ortak davamızdır” sloganları attı.

“İsias katillerinin cezası müebbettir” dövizleri taşınan etkinlikte, “Çocuklarımızı öldürdüler cezasını çekecekler… Bu gece sesimizi Türkiye’ye duyuralım. Adalet için tek yürek, tek ses” çağrısı yapıldı.

Etkinlikte aileler, kayıpları için gökyüzüne balonlar da gönderdi.

Adalet mücadelesine sahip çıkmak ve meleklere verilen sözleri yerine getirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Şampiyon Melekleri andı, bu meydanın tarihinin en hüzünlü gecelerinden birini yaşadığını, Adıyaman’da 6 Şubat’ta saatlerin durduğunu, gözyaşlarının durmadığını, acılarının dinmediğini, ışıklarının söndüğünü kaydetti.

Mücadele devam edecek

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat depreminden beridir hep birlikte toplum olarak acı çektiklerini vurguladı.

Üstel, toplum olarak tek vücut tek yürek olduklarını ifade ederek, bu mücadelenin KKTC’nin ortak mücadelesi olduğunu ve acılarının dinmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini ve adalet mücadelesine devam edeceklerini ifade eden Üstel, halkın büyük acısının, ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze olsun dineceğini, buna sebep olanların en ağır cezayı alması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, Pazartesi Şampiyon Meleklerle birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası için Adıyaman’a gideceklerini anımsattı.

Şampiyonlarımız ölmez

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, yüreklerinde yaşattıkları tüm meleklerin her birinin hayalleri, anıları ve ışığı için kararlılıkla yürüdüklerini söyleyerek, suçlular hak ettikleri cezayı alana kadar durmayacaklarını vurguladı.

Karakaya, “Çünkü şampiyonlarımız ölmez, adalet asla susmaz” şeklinde konuştu.



