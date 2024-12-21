İnsan kaçakçıları 30 bin dolar aldı

Suna ERDEN

Mali Şube tarafından yürütülen sahte turist vizesiyle insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan bir üniversitenin eski rektörü Oytun Sözüdoğru ile TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahibi Tezer Mercan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların sahte turist vizesiyle yabancı uyruklu 15 kişiyi ülkeye getirdiği, karşılığında 30 bin 400 dolar para elde ettikleri açıklandı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında zanlıların tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların yabancı uyruklu şahısların ülkeye turist vizesiyle giriş yapmalarını sağlamak için sahte davetiye belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlıların sahte belgelerle Gönyeli’deki bir otele rezervasyon yaptırdıklarını, bu yolla Sri Lanka uyruklu 15 kişiyi ülkeye getirip, 30 bin 400 dolar parayı temin ettiklerini ifade etti.

Polis, geçtiğimiz gün teminatla serbest bırakılan TezTur Turizm ve Seyahat acentesinin çalışanı Rashit Toyliyev’in ifadesinde belgeleri Mercan ile Sözüdoğru’nun hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Sözüdoğru’nun tutuklandığı esnada şahsi cep telefonunu emare aldıklarını kaydeden polis, yapılan soruşturmada başka telefon kullandığını, ayrıca şahsi hattını başka bir telefona taktığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, Oytun Sözüdoğru’nun aranan cep telefonunu denize attığı yönünde sözlü beyanda bulunduğunu ancak attığı yeri polise göstermek istemediğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 100’er bin TL nakit teminat yatırması, Tezer Mercan için iki kefilin 500’er bin TL, Oytun Sözüdoğru için ise iki kefilin 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.