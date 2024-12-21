Doktor raporu kabul edilmedi

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 49 yaşındaki Ewa Isabella Kunzel isimli Alman emlakçının şartlı tahliye edilmesine dair ikinci başvurusu da sonuç vermedi. Rum mahkemesi Aykut’un cezaevinde tutuklu kalmasına hükmetti. Aykut’un duruşması 13 Ocak’ta, Künzel’in de 5 Mart 2025’te gerçekleşecek. Rum mahkemesi Kunzel’in yanı sıra dünkü duruşmada Cesars Grubu’nun kurucusu Simon Aykut’un ‘sağlık nedeniyle’ şartlı tahliyesini ele aldı. Mahkemeye 2 ayrı doktor raporu sunulduğu bildirildi. Aykut’un avukatı Maria Neofitu, şartlı tahliye talebini İsrailli bir doktorun ortaya koyduğu uzman görüşüne dayandırdı ve sağlık durumuyla ilgili bazı bulgular olduğunu iletti. Haberde, iddia makamının temsilcisi ve davada Rum Yönetimini temsil eden Avukat Andreas Aristidis’in ise, Aykut’un tutuklu bulunduğu merkezi cezaevi doktorunun tıbbi raporu temelinde bir savunma yaptığı ifade edildi.

Rum doktor sağlam raporu verdi

Habere göre Andoniyu; tıbbi rapora dayanarak, Aykut’a bütün tetkiklerin yapıldığını ve sonuçların Aykut’un yaşına göre gayet sağlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Haberde Rum Merkezi Cezaevi doktoru Eleni Andoniyu’nun, İsrail’deki doktorun hastayı incelemeden uzaktan tanı koymasından ötürü duyduğu şaşkınlığı ifade ettiği de belirtildi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinin, verdiği karara göre, hastanın fiziki muayenesi yapılmadan yurt dışından gelecek tıbbi görüşü dayanak alamayacağı gerekçesiyle savunmanın talebini reddettiği kaydedildi.

Bunun öncesinde üç yargıçtan oluşan kurulun, savunmanın yargılamanın durdurulması talebini reddettiği ifade edilirken, Aykut’un avukatı Maria Neofitu’nun sürecin suiistimal edildiğine atıfta bulunarak, adil yargılama konusunu gündeme getirdiği anımsatıldı.

Mahkeme ayrıca Aykut’un davasının 13 Ocak 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme katı bir tutum izliyor

Politis gazetesi, Alman emlakçının 300 bin Euro’ya kadar teminat yatırmayı önerdiğini, ancak adaletten kaçma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu reddedildiğini kaydetti.

Künzel’in davasının Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğünü ve çeşitli konularla alakalı olarak ortaya konulup reddedilen ön itirazların ardından Künzel’in karşı karşıya bulunduğu suçlamaları kabul etmediğini belirttiğini yazan gazete, Kunzel’in tutuklu kalması kararının iptali için iki kez temyize başvurduğunu ancak bu başvuruların ikisinin de kabul edilmediğini belirtti.

Haberde, Kunzel’in bir sonraki duruşmasının 5 Mart 2025 tarihinde görüleceği anımsatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024, 10:15