6 ay hapislik cezası aldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Düzova köyünde kaçak avlandığı tespit edilen ve hakkında yasal süreç başlatılan Hüdaverdi Çiftçioğlu’nun davası 7 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, olayın 2 Aralık 2017 tarihinde Dözova’da meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanığın adına kayıtlı bulunan bindirikli namlulu av tüfeğini ve üzerinde bulunan 35 adet canlı 12'lik av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğini, ava kapalı günde bir adet ova tavşanını vurarak kanunsuz olarak avlandığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın aynı gün tarla sürerken gördüğü başka bir tavşana bir el ateş ederek kanunsuz olarak avlandığını kaydetti.

Yargıç, ilgili yerde devriyede olan KKTC Avcılık Federasyonunda görevli ekiplerinin silah sesi duyunca Demirhan Karakoluna telefoniyen bilgi verdiklerini açıkladı.

Yargıç, olay yerine giden polisin sanıktan izahat istediğinde "şeytana uydum bir el tavşana ateş ettim. Bir hata yaptım" diyerek cevap verdiğini kaydetti. Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini ifade ederek, güncel tarihli herhangi bir sabıkası olmaması, avukatı vasıtasıyla özür dileyip pişmanlığını dile getirmesini lehine dikkate aldıklarını belirtti.

Yargıç kararda şunları belirtti:

“Sanığın mahkum olduğu kanunsuz ateşli sıla taşıma, tasarruf suçları tehlikeli suçlar olarak tanımlanır. Tüm dünyada ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf filleri özel kayıt izin ve ruhsat gibi koşullara tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte ateşli silah ve patlayıcı maddelerin av sporunda kullanılması da Av Yasası tahtında oldukça sıkı şekilde kurallara tabi olup doğa, çevre ve ekosistemin korunması açısından bu kurallara uyulması oldukça büyük önem arz etmektedir. Kişilerin ateşli silah ve patlayıcı maddeleri yasal çerçevede kullanmaması toplumda düzensizliğe ve tehlikeye yol açar, bu bağlamda bu suçlar kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendirmektedir.”

7 yıl sonra yargılandı

Sanığın suç tarihinden 7 yıl sonra yargılandığını belirten yargıç,” Suç tarihi üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmiş olması ve sanığın bu süre zarfında da herhangi bir suça karışmamış olmasını ceza takdirinde lehine dikkate alırız” dedi.

Yargıç, sanığın gerek polise yaptığı ilk beyanlarından suçunu kabul etmesini, gönüllü ifade vererek polise yardımcı olmasını, davasını mahkeme huzurunda kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehinde değerlendirdiklerini ifade ederek, oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

