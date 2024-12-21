‘Yedek sistemler devrede’

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, "Ercan Havalimanı’nda radarların arızalandığı, uygulamanın manuel olarak yürütüldüğü, bu durumun uçakların iniş kalkışlarda risk yarattığını" belirtti. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise Ercan Havalimanı’nda radarların arızalandığını, yedek sistemlerin devrede olduğunu, hizmetlerin devam ettiğini açıkladı.

Sofi, Ercan Havalimanı’ndan radarlarda yaşanan arızanın verilen hizmetleri etkilemediğini, iniş kalkışların devam ettiğini söyledi.

Bengihan: Aksama ve rötarlar yaşanabilir

KTAMS Başkanı Bengihan radarların devre dışı kalmasıyla Ercan Havalimanı’nda aksama ve rötarlar yaşanmasının beklendiği söyledi.

Uçakların, radarlardan alınan bilgilerle sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebildiğini, iniş-kalkışların sağlıklı bir şekilde yapılabildiğini söyleyen Bengihan, “Radarların bakım, onarım ve servisi uzun süredir yapılmadığı için devre dışı kaldılar” dedi.

Bengihan, yaptığı açıklamada, radarların bakımının düzenli aralıklarla güncellenmesi ve servislerinin yapılması gerekirken, bunun yapılmadığını radarların devre dışı kalmasının “uçuş güvenliği açısından büyük risk yarattığını” söyledi.

Sivil Havacılık Dairesi’nin NOTAM vermesinin beklendiğini belirten Bengihan, güvenli iniş-kalkış yapılamadığında NOTAM verildiğini kaydetti.

Bengihan, radarların devre dışı kalmasıyla Ercan Havalimanı’nda aksama ve rötarlar yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Sofi: Hizmetler devam ediyor

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise Ercan Havalimanı’nda radarların arızalandığını, yedek sistemlerin devrede olduğunu, hizmetlerin devam ettiğini açıkladı.

Sofi, Ercan Havalimanı’ndan radarlarda yaşanan arızanın verilen hizmetleri etkilemediğini, iniş kalkışların devam ettiğini söyledi.

Yaşanan arızanın havacılıkta karşı karşıya kalınabilecek bir arıza olduğunu dile getiren Sofi, “Hizmetlerde bir aksama yoktur. Yedek sistemler devrededir. Uçuşlar devam ediyor” dedi.

Sofi, havacılıkta sistemlerin yedekleri olduğunu, şu anda da yedek sistemin çalıştırıldığını dile getirdi.

Hava Trafik Şube Amiri İzzet Derkan da, Ercan Havalimanında SSR/PSR Radar’da arıza söz konusu olduğundan dolayı iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını belirtti.

Derkan, bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AIP’sinde (Havacılık Bilgi Yayını) yayınlanmış olan iniş ve kalkış prosedürlerinin uygulanmakta olduğunu kaydetti.

Derkan, havacılık hizmetlerinin emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.