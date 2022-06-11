Doğayla iç içe oldular

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara tarafından geçtiğimiz ay ziyaret edilen Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun öğrencileri, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ve Meritta Club’ın ev sahipliğinde Merit Park Otel’de ağırlandı.

Sanat Eğitmeni ve Oyun Terapisti Nevin Nedda Halis önderliğinde gerçekleşen organizasyonda, özel eğitim gören çocuklar, bilim, sanat ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Organizasyonda, lego oyunu ve kilden heykel yapımı ile yaratıcılıklarını sergileyen çocuklar, kendilerine okunan hikayeler ile hayal dünyalarını geliştirirken, çizgi film izleyerek keyifli anlar yaşadılar. Otel içerisinde bulunan hayvanları ziyaret eden öğrenciler, midillilere binerek doğayla iç içe olmanın tadını çıkardılar.

Sargın: Özel çocuklarımızı ağırladık

Organizasyon ile ilgili açıklama yapan Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni daha önce ziyaret ettiğini belirterek, “Merkezimize geldiklerinde, öğrencilerin gözündeki öğrenme ışığı ve hayvanlara olan sevgileri beni çok etkilemişti. Merit Otelleri olarak, gerek doğada gerekse toplumsal hayatta ‘iyileştirmenin’ önemine inanıyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün çok özel çocuklarımızı ağırladık. Çocuklarımız hem unutamayacakları bir gün geçirdi, hem de eğlenerek bilgilendiler. Bu bizim için en büyük kazanım. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Halis: Yeni insanlarla tanışmalarını sağladık

Sanat Eğitmeni ve Oyun Terapisti Nevin Nedda Halis, yaptığı açıklamada “Bu organizasyonda seramik çamurunu elle ve kalıpla şekillendirme çalışması yaptık. Bununla birlikte çocukların sosyalleşmelerini, yeni mekânlarda, yeni insanlarla tanışmalarını amaçladık. Birey olarak kendi varlıklarını hissetmeleri bizim için çok önemliydi” dedi.

Ziyaret sonunda, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut, anlamlı bir davet ile kendilerini ağırlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek Merit Park Otel ve Meritta Club’a ‘Teşekkür Sertifikası’ takdim etti.

