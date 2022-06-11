Dünya krizde

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, küresel gıda krizinin tırmanmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden endişe veren bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna ve Rusya’dan ihraç edilen buğday ve diğer tarım ürünlerinde yaşanan düşüşün 11 ila 19 milyon kişinin daha kronik açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olabileceğini açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, hububat, yemek pişirmede kullanılan yağlar, yakıt ve gübre fiyatlarının artmasına neden olarak küresel gıda krizinin tırmanmasına yol açmıştı.

FAO’dan Boubaker BenBelhassen savaşın “2022-23 yılı için 11 ila 19 milyon insanın daha kronik açlık ile karşı karşıya kalmasına neden olabileceğini” söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan BenBelhassen, bu tahminlerin Ukrayna ve Rusya’dan gerçekleştirilen ihracattaki düşüş baz alınarak hesaplandığını ifade etti.

FAO’nun önceki gün yayımlanan raporunda gübre gibi tarım girdilerindeki fiyat artışının çiftçileri üretimde artışa gitmekten caydırabileceği ve gelişmemiş ülkelerin ithalat faturasını artırarak gıda güvenliklerini tehdit edebileceği belirtilmişti. Raporda, çiftçilerin girdi masraflarını hesaplayan endeksin rekor seviyeye tırmandığı ve bu artışın geçen sene gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olduğu bilgisi yer almıştı.

En çok Afrika ülkeleri etkileniyor

Dünya gıda fiyatları endeksi Mart ayında rekor yüksek seviyeyi gördükten sonra hububat ve et fiyatlarındaki artışa rağmen Nisan’ın ardından Mayıs ayında da geriledi.

FAO tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayındaki 158.3 seviyesinden Mayıs ayında 157.4’e düşmüştü. Ancak bu düşüşe rağmen endeks geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 22,8 daha yüksek.

BenBelhassen “Başta buğday olmak üzere sebze yağları ve ayçiçek yağı konusunda ithalata yüksek oranda bel bağlamalarından dolayı Afrika’nın yakın doğusunda ve kuzeyinde bulunan ülkeler bu durumdan en fazla etkilenenler” dedi.

