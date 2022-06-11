3 yoğun gün geçirdiler

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı Girne Koleji Ankara’da gerçekleşen Model Birleşmiş Milletler Konferansını başarıyla tamamladı

Gelecek Odaklı Akademi ile birlikte hayata geçirilen organizasyon 01-03 Haziran tarihleri arasında tüm Girne Koleji kampüslerinden lise öğrencilerinin katılımıyla Girne Kolejinin Ankara -Yenimahalle Kampüsünün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gerçekleşen organizasyonda Girne Koleji lise öğrencileri ‘Küresel Sorunlar’ başlığı altında bulunan konuları tartıştıkları yoğun 3 gün geçirdiler. Hazırlıkları Mart ayında başlayan konferansa tüm Girne Koleji kampüslerinden öğrenciler gerek eğitim gerekse konferans hazırlığı noktasında çalışmalarını tamamlayarak katılım gösterdiler. Konferans 4 farklı komitede 7 farklı oturumda dünya sorunlarını tartışılmasına zemin hazırlarken, Girne Koleji öğrencileri gerçekleştirmiş oldukları tartışmalar ve buldukları çözüm önerileriyle geleceğe umut olabilecek nesiller olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bir kez daha gösterdiler.

Katılımcılar komitelerde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Komitesi, İklim Değişikliğine Karşı Alınması Gereken Acil Aksiyonlar, Asya-Pasifik Ekonomik İş birliği Teşkilatı Komitesi; Kadınların Ekonomik Hayata Katılmasının Önündeki Engeller, Genel Kurul Sosyal Kültürel ve İnsani Haklar Komitesi, İfade ve Düşünce Özgürlüğü gibi günümüzün konularını farklı ve uluslararası perspektifle birer dünya vatandaşı olarak ele aldılar ve çözüm önerileri sundular.



Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 10:16