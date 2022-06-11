BM ilkelerinde çözüm olmalı

İrlanda Meclis Başkanı Sean O’ Fearghail, Kıbrıs sorunundaki tek yaşayabilir çözümün, BM ilkelerini destekleyecek çözüm olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret düzenleyen O’ Fearghail bu çerçevede Meclis’te konuşma yaptı.

O’ Fearghail, BM Barış Gücü’nde (UNFICYP) hizmet eden İrlanda kontenjanından bahsederek, 1964’ten bu yana 10 binden fazla İrlandalı asker ve polisin UNFICYP’te görev yaptığına işaret etti. Sean O’ Fearghail, UNFICYP’e verdikleri desteğin, İrlanda’nın Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne olan arzusu ve desteğini gösteren güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

O’ Fearghail, ülkesinin, Kıbrıs’ın BM çerçevesi ve iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelinde ve tüm Kıbrıslıların temel haklarını garanti altına alacak federasyon çözümü zemininde birleşmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

Habere göre, O’ Fearghail, Maraş’ın statü değişikliği gibi tek taraflı eylemlerle BM Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlal edilmiş addedilebileceğini kaydetti.

O’ Fearghail, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) de ziyaret ettiğini ve ülkesinin, insani boyutu bulunan bu problemi anladığını belirterek, İrlanda’nın, diyalogun yeniden başlatılması için gösterilen çabalarla güvensizlik ortamının aşılıp, iki toplum arasında çözüme doğru ilerleme kaydedilmesini sağlamasını umduğunu söyledi.

O’ Fearghail, ülkesi ile KŞK arasında bir girişim yapıldığından bahsederek, İrlanda Ulusal Polis Teşkilatı Komiserinin, KŞK’nın araştırma programına yönelik yeni bir eğitim programı için onay verdiğini ve bu eğitimin, “Irish Guarda College” desteğiyle İrlandalı polisler tarafından verileceğini kaydetti.

Konuşmasında Ukrayna’daki savaşa da değinen O’ Fearghail, Avrupa’nın güvenliğinin tehdit edildiğini ve uluslararası hukukun Ukrayna’da başarısız olması halinde İrlanda ile Güney Kıbrıs’ın, diğer ülkelerle birlikte güçsüz duruma düşeceğini ifade etti.