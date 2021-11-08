Duyarlı davranış

Ömer KADİROĞLU

Taşkent Doğa Parkı ile Zibilci Geri Dönüşüm Atölyesi ‘Doğa Market’ adını verdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Taşkent Piknik Alanı Aktivite Merkezinde önceki gün renkli bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kurulan stantlarda satılan el emeği takılar, oyuncaklar, tabaklar, süs eşyaları ve birçok ürün satıldı. Satışlardan elde edilen gelirin yüzde 30’u Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Hastanesi’ne bağışlandı.



Bağışla, hasta ve yaralı hayvanların tedavisi için gerekli olan cihazlıların alınacağı bildirildi. Etkinliği organize eden Çamay Çiçeksever, yaban hayata destek olabilmek adına etkinliği düzenlediklerini söyledi. Birçok yardım etkinlikleri düzenlendiğini ancak doğadaki hayvanların hep göz ardı edildiğini ifade eden Çiçekseven, Doğa Market etkinliğinin Taşkent Doğa Parkı’nın rehabilite merkezinin ihtiyacı olan Xray cihazının alımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.Bu tür etkinliklerin değişik yerlerde devam edeceğini ifade eden Çiçeksever, stant kiralayarak destek olan kişilere ve etkinliği ziyaret edip alışveriş yapan hayvanseverlere teşekkür etti.