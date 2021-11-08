Duyarlı davranış

Ömer KADİROĞLU
Taşkent Doğa Parkı ile Zibilci Geri Dönüşüm Atölyesi ‘Doğa Market’ adını verdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Taşkent Piknik Alanı Aktivite Merkezinde önceki gün renkli bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte kurulan stantlarda satılan el emeği takılar, oyuncaklar, tabaklar, süs eşyaları ve birçok ürün satıldı. Satışlardan elde edilen gelirin yüzde 30’u Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Hastanesi’ne bağışlandı.
Bu tür etkinliklerin değişik yerlerde devam edeceğini ifade eden Çiçeksever, stant kiralayarak destek olan kişilere ve etkinliği ziyaret edip alışveriş yapan hayvanseverlere teşekkür etti.