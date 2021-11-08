Katılım yoğun oldu

Lefkoşa’da bazı siyasi partiler, örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla iklim temalı eylem gerçekleştirildi.

‘İklim değişikliği değil, sistem değişikliği’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe YKP, Kıbrıs Yeşiller Partisi, CTP, TDP, TKP-YG, BKP, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Çevre Hareketi, Sol Hareket, AKEL, KTÖS, Çağ Sen, Federal Kıbrıs Hareketi, Girne Düşünce Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Akamas’ın Dostları, Yeşil Barış Hareketi ve çok sayıda örgüt katıldı. Dünyayla eş zamanlı olarak Lokmacı Kapısı’nda düzenlenen eylemde Türkçe ve Rumca ortak açıklama okundu. Açıklamada da gezegenin hayatta kalması için hayati önem taşıyan iklim kriziyle başa çıkmak, daha adil, daha barışçıl bir dünya mücadelesi için yapılması gerekenler vurgulandı.

Okunan ortak açıklama şöyle:

“Evrenin “bilgesi” (sadece hükümetler değil, aynı zamanda çok uluslu şirketler ve STK’lar - yani “Taraflar”) Glasgow’da, BM tarafından düzenlenen Taraflar Konferansı’nda - COP26, politikalarının ve çıkarlarının yarattığı iklim değişikliğini nasıl durduracakları konusunda tartışacakken, milyonlarca insan 6 Kasım Cumartesi günü sokaklarda olacak, sadece kelimeleri değil, gerçek eylemleri ile var olacaklar!



Küresel sıcaklık sanayileşme öncesindeki seviyeye 1.1C’ye yükselirken ve etnografik olarak yıkıcı sonuçlar yaşıyoruz: Avrupa ve Çin’deki katil seller, Kuzey Amerika’daki sıcak hava dalgaları, Madagaskar’da ve mahallemizde zarar verici bir kuraklık - Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’taki yangınlar ve Kıbrıs’ın şimdiye kadar yaşadığı en sıcak yaz.Bununla birlikte, hükümetler ve çokuluslu şirketler fosil yakıtlara, yeni çıkarmalara yatırım yapmaya devam ederken, “yeşil yatırımlar” satıyorlar. Çevresel ve ekolojik kriz, egemen küresel kalkınma modelinin, gezegenin doğal kaynaklarının pervasızca sömürülmesine dayanan ve sürdürülemez olduğunun kanıtı olan kapitalist sistemin doğrudan etkilerinden başka bir şey değildir.Glasgow zirvesi büyük sözlerin ve boş vaatlerin tekrarı olacak. İnsanı ve gezegeni kâr için, gezegeni bu yıkıcı duruma sürükledi. Bilim insanları neredeyse yarım asırdır iklim krizi konusunda emin olsalar bile zengin hükümetler ve çok uluslu şirketler sorunu tanımayı ve iklim değişikliğine karşı önlemleri yakında almayı reddettiler.Sesimizi birleştirmek için, gezegenin dört bir yanındaki milyonlarca insanla birlikte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak sokaklardayız! Sistemi değiştir, iklimi değil!Sosyal ve iklim adaletini ancak ilkeler/eylemler aracılığıyla elde edebiliriz.”