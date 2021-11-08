137 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 18 bin 655 test yapıldı, 100'ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 137 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 39 bin 447 test sonucunda 133 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı. Vakalardan 39’u Lefkoşa, 29’u Girne, 22’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 4’ü Güzelyurt, 3’ü Lefke bölgesinden.

Kronik hastalıkları vardı

Hayatını kaybeden hastanın ise Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 51 yaşındaki Fatma Nurçin olduğu belirtildi. Nurçin’in 27 Ekim’de Covid-19 teşhisi ile hastaneye yatırıldığı, 5 Kasım’da yoğun bakım servisine alındığı açıklandı. Fatma Nurçin’in aşısız olduğu ayrıca kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.

Nurçin’in ölümüyle KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükseldi.

Covid-19 ile ilgili diğer veriler ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.649.619

Toplam Vaka Sayısı: 23.409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.949

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1372

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1323Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 90Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 127

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6727

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.122

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 39 bin 447 test sonucunda 133 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 576'da kaldığı Rum tarafında, toplam vaka sayısı ise 125 bin 947'ye ulaştı.

Rum Sağlık Bakanlığı, tedavisi devam eden 69 kişiden 23'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.