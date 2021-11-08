‘Gücümüz artıyor’

Demokrat Parti (DP) Girne’de “Demokrat Parti Katılım Gecesi” düzenledi. DP Genel Başkanı Ataoğlu, partiye yeni katılımların daha da büyümelerini ve güçlenmelerini sağladığını söyledi.

DP’den verilen bilgiye göre, Maşallah Cihangir ve Aslı Babayiğit’in organizesinde gerçekleşen katılım gecesine, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri de katıldı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, özveriyle çalışan partililere teşekkür ederek, “Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, katılım gösteren ve bu geceyi düzenleyen partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrat Parti olarak 1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini söyleyen Ataoğlu, partililere, “vermiş olduğumuz hizmetler ve ilk günkü heyecanımızla bıkmadan usanmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, ‘gailemiz insanımız, memleketimiz, gençlerimiz, geleceğimiz’ doğrultusunda yola devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz” sözleriyle seslendi.



Partiye katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu, “Doğru işler yapıyoruz ki bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.KKTC’yi ve halkını gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, “Bu sorumluluk ve hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailelerimiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.

DP kadınları kahvaltıda bir araya geldi

Öte yandan DP kadınları, Girne İlçesi Kadın Örgütü koordinesinde düzenlenen ‘DP Pazar Kahvaltısı’ organizasyonunda bir araya geldi.

Demokrat Parti kadınları, Girne İlçesi Kadın Örgütü koordinesinde düzenlenen ‘DP Pazar Kahvaltısı’ organizasyonunda bir araya geldi. Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve katılım gösteren partililere teşekkür ederek, “DP’nin en büyük gücü, kadın örgütlerimizdir. Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyoruz” dedi.

