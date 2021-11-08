Büyük kaza ucuz atlatıldı

Kaleburnu - Sipahi yolunda meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki Rifat Çalıkuşu yönetimindeki araç yoldan çıkarak, 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu Rifat Çalıkuşu ile yanında yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Uygur Celiloğlu hafif yaralandı.

Çalıkuşu ile Celiloğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise iki araç çarpıştı; biri dere yatağına düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Araç 30 metreden uçtu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında, Kaleburnu - Sipahi yolu üzerinde, yönetimindeki HZ 997 plakalı araç ile seyreden Rifat Çalıkuşu, Sipahi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Rifat Çalıkuşu ve araçta yolcu olacak bulunan Uygur Celiloğlu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu, polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Araç dere yatağına düştü

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise iki araç çarpıştı; araçlardan biri dere yatağına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 12.30 sularında meydana geldi.

Yönetimindeki FK 571 plakalı araç çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Gazimağusa’ya doğru seyreden 21 yaşındaki Emrah Taşkın, dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalıştı ve o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Osman Sevrim yönetimindeki FC 465 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan FK 571 plakalı araç Erülkü Süpermarket’in korkuluklarına çarpıp yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.