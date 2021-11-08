‘Çok bedel ödedik’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin varlığının azınlık olarak değil, eşitlik temelinde sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının kendi varlığını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini kazanmak için çok bedeller ödediğini, çok şehitler verdiğini, çok göçler yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemenliğimizin tescilini istiyoruz. BM’nin de bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Şube Başkanı Zehra Bilge Eray ve dernek yetkilileriyle görüşerek dernek hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Tatar ardından dernek üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkı kendi varlığını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini kazanmak için çok bedeller ödediğini, çok şehitler verdiğini, çok göçler yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama oradayız varlığımızı sürdürmekteyiz. Bütün dünyaya haykırdığımız, eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir halktır, biz saygı duyuyoruz. Rumların da devleti vardır kendilerine göre, egemendirler. Karşılığını biz de istiyoruz. Biz de egemeniz. Uluslararası anlaşmalardan dolayı egemenliğimiz hakkımızdır. Egemenliğimizin tescilini istiyoruz. BM’nin de bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor.”