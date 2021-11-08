‘Çok bedel ödedik’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin varlığının azınlık olarak değil, eşitlik temelinde sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının kendi varlığını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini kazanmak için çok bedeller ödediğini, çok şehitler verdiğini, çok göçler yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemenliğimizin tescilini istiyoruz. BM’nin de bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Şube Başkanı Zehra Bilge Eray ve dernek yetkilileriyle görüşerek dernek hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Tatar ardından dernek üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.



Çoğunluğun azınlığı yöneteceği, tek egemenlikle Kıbrıslı Türklerin zaman içinde daha da zafiyete düşürüleceği, eşitlik temelinde varlığını sürdürmesinin mümkün olamayacağı federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin varlığını azınlık olarak değil, eşitlik temelinde sürdürmesinin öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayla Kıbrıs’ta yan yana yaşayabilen bir devlet modeline ulaşabilirsek o zaman Kıbrıslı Türklerin AB’de de yaşamlarını sürdürebileceklerini söyledi. Yeni siyasete desteğin de arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının da bu yeni siyasetin bir bacağı olduğunu anlattı. Maraş konusunda, uluslararası hukuka ters düşmemek için Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden, oranın vereceği kararlara göre, 1974 tapu sahiplerinin mallarına geri dönebileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan hakları bakımından, mağduriyetlerin giderilmesi bakımından, Maraş açılımının doğru bir adım olduğunu söyleyerek, bunu bütün dünyayla da paylaştıklarını söyledi.Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkı kendi varlığını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini kazanmak için çok bedeller ödediğini, çok şehitler verdiğini, çok göçler yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:“Ama oradayız varlığımızı sürdürmekteyiz. Bütün dünyaya haykırdığımız, eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir halktır, biz saygı duyuyoruz. Rumların da devleti vardır kendilerine göre, egemendirler. Karşılığını biz de istiyoruz. Biz de egemeniz. Uluslararası anlaşmalardan dolayı egemenliğimiz hakkımızdır. Egemenliğimizin tescilini istiyoruz. BM’nin de bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor.”