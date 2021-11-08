İşbirliği adımı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi (KTTO KGK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) arasında Kadın Girişimciler İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, işbirliği mutabakatı 5 Kasım Cuma günü Acapulco Resort Convention ve Spa Hotel’de gerçekleştirilen törende imzalandı.

Mutabakata Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu adına TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve KTTO Kadın Girişimciler Komitesi adına KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza koydu.



İmza törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de katılarak şahitlik etti.

Gürtunç: Kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde kadınların iş dünyasındaki yeri konusunda yapılan tüm bilimsel araştırmaların kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaştığını belirtti.

Ekonomide sürebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin şart olduğunun altını çizen Gürtunç, kadınların iş gücünde bulunmasının bugün lütuf değil, elzem olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Gürtunç, TOBB gibi uluslararası tanınmışlık ve takdire sahip, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan bir kuruluşla partner olmaktan da ayrıca onur duyduklarını belirtti.