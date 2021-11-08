Yıllanmış sorun çözüldü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Güzelyurt- Lefke yolunda ihalenin tamamlanması için tüm engellerin ortadan kalktığını belirtti Canaltay, “Çözülmesi mümkün bir sorun, uzun yıllardır Lefkeli kardeşlerimiz için azap olmuştu. Nasip oldu, göreve geldik ve çözdük” dedi.

Canaltay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güzelyurt- Lefke yolunda ihalenin tamamlanması için tüm sorunların ortadan kalktığını belirterek, ‘çözeceğim’ dediğimde bana inanan tüm Lefkeli kardeşlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı



Canaltay'ın açıklaması şöyle:Lefkeli kardeşlerim, hiç parti ayrımı yapmadan, 2013 yılından bugüne, 7 kilometrelik bir yol için mücadele ediyor. Çözülmesi mümkün bir sorun, uzun yıllardır Lefkeli kardeşlerimiz için azap olmuştu. Nasip oldu, göreve geldik ve “pratik çözüm bekleyen tüm sorunları aşacağız” dedik. Güzelyurt-Lefke yarım kalan yol güzergahı da bunlardan biriydi. Önce Lefkoşa Çevre yolunu çözdük ve tamamladık, şimdi de Güzelyurt- Lefke. Devlet için bu kadar uzanamaması gereken, Lefkeli kardeşlerim için ise hayati bir sorundu. Şimdi en erken zamanda ihalenin tamamlanması için tüm sorunlar ortadan kalktı. Bu sürede mücadeleyi elden bırakmayan, ‘çözeceğim’ dediğimde bana inanan tüm Lefkeli kardeşlerime teşekkür ederim.