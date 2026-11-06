Kriz masası kurulacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı, emekçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; ziyaret sırasında pazarcı esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve vatandaşların artan hayat pahalılığı karşısındaki beklentileri ele alındı. Ekonomik koşulların hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığını belirten Çeler, esnafın artan maliyetlerle mücadele ettiğini, vatandaşların ise temel ihtiyaçlarını karşılamakta giderek daha fazla zorlandığını ifade etti. TDP’nin hazırladığı “İlk 90 Gün Acil Eylem Planı”nda ekonomik sorunlara yönelik somut adımlar bulunduğunu belirten Çeler, göreve gelmeleri halinde ilk üç ay içerisinde hayat pahalılığı kriz masası ve piyasa denetim ekibi kuracaklarını açıkladı. Fiyatların yakından takip edilmesinin önemine dikkat çeken Çeler, piyasadaki gelişmelerin denetlenmesi ve vatandaşın alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

Hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında atmayı planladıkları adımlara da değinen Çeler, temel tüketim maddelerinde KDV ve fon oranlarının yeniden değerlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Çeler ayrıca sektörel taban maaş düzenlemesiyle çalışanların alım gücünü korumayı hedeflediklerini ifade etti.