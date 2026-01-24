Sualtı dünyasını yansıtıyor

Arkın Group Girne Fest 25 kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’nda çekilen eserlerden oluşan sergi, Lefkoşa’da bulunan Rüstem Kitap Evi’nde açıldı.

Uluslararası nitelik taşıyan yarışma, Eylül ayında adanın kuzeyi ve güneyi ile Türkiye’de belirlenen altı farklı dalış noktasında gerçekleştirildi.

Yarışmaya, sualtı fotoğrafçılığına ilgi duyan toplam 39 dalıcı katıldı. Katılımcılar, dalışlar sırasında sualtı yaşamını, doğal dokuyu ve deniz ekosistemini yansıtan çok sayıda fotoğraf çekti.

Yarışma sürecinde elde edilen fotoğraflar arasından seçilen eserler, sergi kapsamında Rüstem Kitap Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, deniz canlılarından sualtı manzaralarına kadar farklı temalarda çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.

Sergi, 5 Şubat tarihine kadar Rüstem Kitap Evi’nde ziyaret edilebilecek.

