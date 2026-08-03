Keyifli bir gün yaşandı

Lefke Belediyesi ile DOKAD iş birliğinde düzenlenen II. Çocuk Şenliği, Doğancı Aile Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, birbirinden renkli çizgi film karakterlerinin maskotları çocuklarla buluşarak eğlenceli anlar yaşattı. Köpük balon gösterisi ve yüz boyama etkinlikleri de şenliğe renk kattı.

Şenlik boyunca çocuklar düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlenirken, yeni arkadaşlıklar kurma ve birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Lefke Belediyesi, çocukları bir araya getiren bu tür etkinlikleri bölgedeki diğer köylere de taşımayı hedeflediklerini belirterek, farklı organizasyonlarla çocuklarla buluşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan gözler şimdi 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Lefke Şenlikleri'ne çevrildi. Belediye, şenliklerde birbirinden renkli etkinlikler, eğlence dolu programlar ve çocuklara yönelik sürprizlerin katılımcıları beklediğini duyurdu.