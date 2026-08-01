Üç keyifli gün

Sporun, eğlencenin ve dayanışmanın buluştuğu III. Voleybol Turnuvası ve Çocuk Şenliği, üç gün boyunca Nergisli'de renkli görüntülere sahne oldu. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Nergisli Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyon, final karşılaşmaları, ödül töreni ve konserle tamamlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Belediye Başkanı Halil Kasım ile eşi Funda Kasım tarafından takdim edildi.

Kasım, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonların gençlerin spora yönlendirilmesi ve belde halkı arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Organizasyon kapsamında voleybol karşılaşmalarının yanı sıra Geçitkale Minikler Halk Dansları Topluluğu ile Zumba Kids ekiplerinin gösterileri de yer aldı.

Kasım: Birlik, spor ve eğlence bir arada yaşandı

Etkinlikte konuşan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kasım, “Üç gün boyunca beldemizde birlik, spor ve eğlence bir arada yaşandı. Halkımızın etkinliğimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere imkânlarımız doğrultusunda her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nergisli Muhtarı Okan Helvacı’ya da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kasım, organizasyonda emeği geçen herkesin önemli bir katkı ortaya koyduğunu vurguladı.

Nergisli Muhtarı Okan Helvacı da konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesine sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Halil Kasım’a ve belediye ekibine teşekkür etti.

III. Voleybol Turnuvası ve Çocuk Şenliği, Ahmet Evan konseri ve gerçekleştirilen gösterilerin ardından sona erdi.



