Gündem oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara’da temaslarda bulundu. Erhürman’a CTP Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros eşlik etti.

CTP lideri Erhürman ile Toros, dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

Erhürman görüşme sonrası sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Ankara'da, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sn. Mustafa Elitaş ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Sn. Elitaş'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”

Erhürman, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Açıklamaya göre, önceki akşam yapılan ziyarette Genel Başkan Tufan Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Görüşmede, ekonomi ve finans alanındaki gelişmeler, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Özel ile görüşecek

Ankara ziyaretleri gündem olan Tufan Erhürman, bugün bir grup gazeteciyle kahvaltıda buluşacak ve yine bugün saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Erhürman, Ankara’daki temaslarının arından yarın akşam yurda dönecek.



Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 10:04