Sigara kullanımı yaygın

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı konusunda özellikle çocuk, ergen ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. Komisyon, sigara ve e-sigara kullanımının öğrenciler arasında yaygın olduğunu bildirdi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Mücadele Günü mesajında, madde kullanım alışkanlığındaki artış ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturması sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1987’de aldığı kararla 26 Haziran’ın "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlediğini kaydetti.

Hatipoğlu, uyuşturucu madde kullanımı konusunda özellikle çocuk, ergen ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti; Komisyon’un birçok önleyici projeyi yürüttüğünü ve bu projelerle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Psikologlar, iyileşme danışmanları, çalışanlar ve birçok gönüllü birey ile Bakanlıklar ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşan geniş bir aile ile mücadele verdiklerini ve katkı koyan herkese minnettar olduklarını anlatan Hatipoğlu, gönüllülerle iş birliği içinde önleme çalışmaları, psikososyal destek programları ve bilimsel çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Hatipoğlu, uyuşturucu madde, internet kullanımı, bilgisayar oyunları, kumar ve alkol bağımlılıklarıyla mücadele çerçevesinde seminerler ve bilinçlendirme organizasyonları düzenlediklerini belirtti. Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadelede bağımlılık sorunu oluşmadan önce aileleri ve bireyleri eğitmenin önemini vurguladı. Bağımlılığın başlaması durumunda ise bu bireylere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Komisyon Başkanı, çalışmalarıyla bağımlılıklarından kurtulan ve hayata yeniden başlayan bireyleri görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Madde kullanım oranı arttı

Kuzey Kıbrıs'ta alkol, sigara, esrar ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanım yaygınlığı hakkında önemli veriler sunduğu kaydedilen ESPAD raporuyla ilgili özet bilgiler şöyle paylaşıldı: “ESPAD araştırması kapsamında, Kuzey Kıbrıs'ta 763 lise öğrencisi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre, sigara, e-sigara ve nargile kullanımının yanı sıra esrar ve bonsai gibi maddelerin kullanım oranları incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, sigara ve e-sigara kullanımının öğrenciler arasında yaygın olduğunu ve bu maddelere erken yaşta başlamanın, ilerleyen dönemlerde madde kullanımını arttırdığını ortaya koymuştur. Araştırma, özellikle esrar kullanımının bonzai gibi sentetik kannabinoidlerin kullanımını öngördüğünü ve öğrenciler arasında bu maddelerin kullanım oranlarının arttığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, sigara ve e-sigara kullanım yaşının düşmesi ile bu maddelere bağımlılık oranlarının arttığı tespit edilmiştir.”

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, bu veriler ışığında önleme çalışmalarına hız vererek, gençleri ve aileleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

