5 Ağustos’ta yürürlükte

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, muhaceret ve çalışma affının 3 Temmuz’da Meclis’e geleceğini, 5 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Hükümetin para toplama derdinde olmadığını söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, kaçakları yakalama, kayıt dışılığı önleme peşinde olduklarını ifade etti.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Gardiyanoğlu, geçmişte başlayan Genel Sağlık Sigortası için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Parça parça deneme aşamasına geçtiklerini belirten Gardiyanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Cuma günü KKTC’ye geleceğini, önemli konulardan birisinin bu olduğunu açıkladı.

