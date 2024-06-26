banner564

5 Ağustos’ta yürürlükte

Bakan Gardiyanoğlu, muhaceret affının 3 Temmuz’da Meclis’e geleceğini söyledi ve şunu ekledi

5 Ağustos’ta yürürlükte
banner598

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, muhaceret ve çalışma affının 3 Temmuz’da Meclis’e geleceğini, 5 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Hükümetin para toplama derdinde olmadığını söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, kaçakları yakalama, kayıt dışılığı önleme peşinde olduklarını ifade etti.
Katıldığı bir programda konuşan Bakan Gardiyanoğlu, geçmişte başlayan Genel Sağlık Sigortası için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Parça parça deneme aşamasına geçtiklerini belirten Gardiyanoğlu, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Cuma günü KKTC’ye geleceğini, önemli konulardan birisinin bu olduğunu açıkladı.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
vatandaş
vatandaş - 2 dakika Önce

Ağzına ettiniz memleketin lanet olsun...

SIRADAKİ HABER
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
  1. KIBRIS

banner471

banner474