‘Açılımlar sürecek’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere dün öğle saatlerinde KKTC’ye geldi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Çalışma Toplantısına katılacak olan Özer, yarın sona erecek ziyareti çerçevesinde çeşitli görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.

Özer ve beraberindeki heyet Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarını ziyaret etti.

Tatar: Milli eğitimin geleceği şekillenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özer ve heyetini kabul etti.

Kabulde UBP Milletvekili Sunat Atun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, milli eğitimin geleceğin şekillenmesi noktasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlere her türlüyü imkanı sağlamak gerektiğini ancak bunun bazı zorlukları olduğunu kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki katkılarının değerli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin önemine vurgu yapan Tatar, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Özer: Katkılarımızdan mutluluk duyuyoruz

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ise her geçen gün KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlenmesinden memnuniyet duydukların dile getirerek, Tatar’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformlarda güçlü şekilde seslendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyleyen Özer, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde KKTC’deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladıklarını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yaptığı tüm açılımları KKTC ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, “El ele vererek KKTC’yi çok daha güzel noktalara taşımak için tüm çabalarımızı sarf etmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Töre: KKTC’nin kılına bile dokunamıyorlar…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında Töre, özgür ve güvenlik içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde bağımsızlığın tadını çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.

146 ülkenin tanıdığı Filistin’in bugün İsrail tarafından yok edilmeye çalışıldığını kaydeden Töre, sadece Türkiye’nin tanıdığı KKTC’nin kılına bile kimsenin dokunamadığını ifade etti.

Özer de, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ele ele vererek Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerini söyledi.

Genel kurulu da izlediler…

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bir süre izledi.

Bu sırada Genel Kurulu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, konuk heyete “Hoş geldiniz” dedi.

“Erdoğan Kıbrıs davası için çok çalışıyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de temaslarda bulunan Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Özer kabulde yaptığı konuşmada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs davasını her platformda savunmak için çok çalıştığını, Türkiye Cumhuriyeti'ninse Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve refahının artırılması için elinden geleni yaptığını aktardı.

Ataoğlu da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 50. yıldönümünün kutlanacağına işaret ederek, 50 yıl önce anavatan ve yavru vatan nasıl birlikte olduysa 50 yıl sonra bu birlikteliğin yeniden yaşanacağını ifade etti.