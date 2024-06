‘Acılı baba adalet arıyor’

KKTC’den Mersin’e mide balonu taktırmak için giden ve operasyon sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün babası Hasan Gül, oğlunun bir ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek Dr.Doğan Erkal hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Mersin’e mide balonu taktırmak için giden üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün, operasyon sırasında hayatını kaybetmesi üzerine ailesi adalet arayışına girdi.

Çatalköy-Esentepe esnaflarından Hasan Gül, oğlunun bir ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek Dr. Doğan Erkal hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Baba Hasan Gül, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, oğlu Ali Gül’ün doktor ihmali sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. “Oğlumu öldürdüler” diyen Hasan Gül, Mersin’e giderek adalet bunun hesabını sormadan kendisine her şeyin haram olduğunu belirtti.

Acılı baba, yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:

“Benim oğlumu öldürdüler bunun hesabını sormadan bana her şey haram. Oğlumun katilleri beni takip ettiğinizi biliyorum. Size oğluma yaptığınız o işkencenin bedelini adalet önünde en ağır şekilde ödeteceğim. Bugün veya yarın beni kimse pes ettiremez ve ettiremeyecek adalet adalet…”

Sesimizi duyun

Mersin yolculuğuna başladığını ve adalet için mücadele edeceğini belirten baba Hasan Gül, oğlunun cenazesini Kıbrıs’a getirmesinde gerekli evraklar konusunda yardımcı olan hükümete ve KKTC Mersin konsolosluğuna teşekkür ettiğini aktardı.

Hasan Gül, şunları belirtti:

“Bu hukuk mücadelesinde tüm Kıbrıs halkını yanımda hissettim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim.

Ben ve ailem sadece adalet istiyoruz.

Türkiye makamları sesimizi duyun lütfen.

Benim bu resimden 10 dakika sonra öldü benim oğlum.

Adalet istiyorum adalet.”