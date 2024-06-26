Çalışmalar sürüyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yılbaşına kadar devlette 75 olan kapasitenin 115 olacağını ifade ederek, çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli dün Mecliste “Kamu Hastanelerinde Yoğun Bakım Yatak Eksikleri, Sevk ve Hasta Ulaşımında Yaşanan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

İncirli, yoğun bakım yatak eksikliğine dikkat çekerek, yıllardır bu eksikliği dile getirdiklerini söyledi, ihtiyacın bugün daha da arttığını anlattı.

Nüfusun sürekli arttığını ancak bilinmediğini savunan İncirli, kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısının yetersizliğine işaret etti, bu sayının ve personel ihtiyacının artırılmasını istedi.

Sıla Usar İncirli, yaşamsal öneme sahip olan yoğun bakımın geliştirilmesi, eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlanmasının gerekliliğine işaret ederek, eskiler yenilenirken, yeni hastanelere de ihtiyaç olduğunu, özellikle Girne’de yeni hastanenin şart olduğunu kaydetti ve yeni hastanenin akıbetini sordu.

Halkın sağlık hizmeti almakta büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden İncirli, sıkıntıların belirlenip hızlı bir şekilde çözümler bulunmasını istedi.

Dinçyürek: Sağlığa yatırımlar sürecek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yoğun bakımlarla ilgili tespitlerin doğru olduğunu, sadece kamuda değil özel dahil artan ihtiyaca cevap verecek kapasitenin zaman zaman sıkıntı yaşandığını söyledi.

Dinçyürek, bakanlık olarak kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını, yılbaşına kadar devlette 75 olan kapasitenin 115 olacağını ifade ederek, çalışmaları sürdürdüklerini, kapasiteyi artıracaklarını kaydetti.

Girne Hastanesi'nin yeni yıla kadar açılmasının hedeflendiğini söyleyen Dinçyürek, ilaç eksikliklerinin yaşanmaması için de sürekli çalıştıklarını söyledi. Dinçyürek, ilaçta stok olsa bile bazen sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden bu alanda da çalışma yapıp, stokları bitmeden ilacın sağlanacağını anlatarak, halkın talep ettiği anda ilaca ulaşmasının sağlanacağını belirtti.

Yeniden yapılandırılacak hastanelerle, özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka yaraşır bir sağlık hizmeti yaratacaklarını ifade eden Dinçyürek, sağlığa yapılan yatırımların her zaman yetersiz olduğunu ancak halkın daha rahat donanımlı sağlık hizmeti alması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Dinçyürek, “Sağlıkta KKTC tarihinde eşi benzeri olmayan yatırımlar yapmak için çalışıyoruz” diyerek, 2025 yılında sağlığın çok daha iyi bir noktaya taşınacağını vurguladı.

