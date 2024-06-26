KKTC Meclisi 99 gün tatil

Meclis Genel Kurulu dün denetim görevi sonrası yaz tatiline girdi. Genel kurulun son toplantısında salonun yarısından fazlasının boş olduğu görüldü. Mecliste hazır bulunan milletvekillerinin konuşmasıyla yasama yılı sonlanırken, genel kurul 99 gün sonra işbaşı yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yasama yılının tamamlandığını, Meclis tatilinin 1 Temmuz Pazartesi başlayacağını, bir sonraki olağan birleşimin 1 Ekim Salı günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Kürşat: Üreticiler için büyük bir sıkıntı var

Yasama yılının son toplantısında ülke gündemine dair birçok konu gündeme geldi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.00 sıralarında toplanan genel kurulda, bilgiye sunuşlar kısmında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşması genel kurulun bilgisine getirildi.

Mecliste ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat “Tarımsal Üretimde Sürüncemede Kalan Konular... Artan Üretim Maliyetleri, Düşen Alım Gücü...” konulu güncel konuşma yaptı.

Kürşat, hasat sezonunda sona gelindiğini ancak arpa buğday fiyatlarının açıklanmadığını, bu yüzden de sorunların yaşandığını kaydetti. Kürşat, bu konuda hükümeti eleştirerek, TÜK’ün de alımar için ambarları açmadığını söyledi.

Kürşat, ürünlerin açıkta tutulduğunu ve doğal olaylardan dolayı zarar görme riski yaşandığını ifade ederek, ambarların ne zaman açılacağını sordu. Türkiye ile ülkedeki maliyetleri karşılaştıran Kürşat, üreticilerin korunması gerektiğini kaydetti.

Tohumluktaki sıkıntılardan ötürü verim kaybı yaşandığını da belirten Kürşat, girdi maliyetlerinin üreticiler için büyük bir sıkıntı olduğunu anlattı.

Çavuş: Çiftçiler Birliği'yle görüşüp tahıl fiyatlarını açıklayacağız

Kürşat'ı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’ın konuşmasında yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, geçmiş döneme ait rakamlarla ilgili bilgiler verdi, bakanlık olarak gerçek rakamlara dayalı hedeflerle tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Fiyatları belirlemek için ciddi bir çalışma ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Çavuş, bu hafta içinde perşembe günü Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile görüşüp, fiyatı açıklayacaklarını, ambarların da gerekli düzenlemelerin ardından açılacağını anlattı.

Çavuş, her çalışmayı üretici birlikleriyle görüşerek yaptıklarını belirterek, desteklerin de bu çerçevede üretici dostu kimlikleriyle belirleneceğini söyledi, her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

Narenciye üreticisinin de her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, genel bütçede tarımın payını artırarak sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını, ödemeleri zamanında yaptıklarını, zararları zamanında ödediklerini işaret etti.

Akpınar: İnsan kaçakçılığı sorununun kökeni üniversiteler değildir

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yükseköğretim, ekonomi ve güncel gelişmeler konusunda yaptığı konuşmasında, Rum yönetiminin yakın zamanda Avrupa’da yükseköğretim alanında yetkili kuruluş olan ENQA’ya, ülkedeki üniversiteler ve insan kaçakçılığı konusunu iliştiren bir başvuruda bulunduğunu anımsattı, bu konuda bir soruşturma ve yaptırım yapılıp yapılmayacağının meçhul olduğunu söyledi.

“İnsan kaçakçılığı sorununun kökeni üniversiteler değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu sorunun kökeni üniversiteler olmamıştır. Mülteci sorunu, fırsat eşitsizliğin doğurduğu küresel bir sorundur.” diyen Akpınar, bu konunun üniversitelerle bağlantılı gündeme getirilmesinin Rum yönetiminin rekabeti azaltmak adına attığı bir adım olduğunu savundu.

Bunun yanında, Güney Kıbrıs’ta diğer ülke üniversitelerinin uydu kampüslerin açılmasının önünü açacak adım atıldığına işaret eden Akpınar, kuzeyde de aynı şekilde küreselleşmenin yolunu açacak adımların atılması, üniversitelerin dış dünyaya açılmasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Besim: Orman Dairesi ciddi bir çöküştedir

Güncel konuşmalar çerçevesinde söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, “Ormanlarımız Kaderiyle Baş Başa Bırakıldı” başlıklı konuşma yaptı.

Doğa olaylarını felakete dönüştürenin insanların tedbirleri zamanında almaması olduğunu vurgulayan Besim, bir ülkenin orman varlığına sahip olduğunun söylenebilmesi için topraklarının yüzde 30’unun orman olması gerektiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 20’nin biraz üzerinde olduğunu belirtti.

Ülkede yangın çıkma oranının yüksek olduğunu kaydeden Besim, 27 Haziran 1995’te Beşparmak’ta çıkan yangına işaret etti ve o yangında orman alanlarının yüzde 9 civarında yandığını aktardı.

Ormanların kaderine terk edildiği eleştirisinde bulunan Besim, “Orman Dairesi ciddi bir çöküştedir.” dedi ve1995’te Daire’de 27 orman mühendisi varken bugün bu sayının 8’e düştüğünü aktardı.

Orman Dairesi’nin yangınlarla mücadele, ağaçlandırma faaliyetleri ve zararlarla mücadele olmak üzere üç görevi olduğunu kaydeden Besim, Daire’nin görevlerini yerine getiremediğini ve UBP Hükümeti döneminde daha da gerilediğini ifade etti.

Arıklı: Orman Dairesi’nin tüm araçları çalışır vaziyettedir

Besim’e yanıt vermek üzere söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çam kese böceği ile mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek yapılanları anlattı, Orman Dairesi’nin tüm araçlarının çalışır vaziyette olduğunu ekledi.

Türkiye’den kalkan helikopterin de ülkedeki yangına 20 dakikada müdahale edebildiğini anlatan Arıklı, helikopterin burada konuşlanması için de gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.