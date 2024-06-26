Ciddi önlemlere ihtiyaç var

Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlamalarına kısa bir süre kala görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların büyük bir çoğunluğu “olmamız gereken yerde değiliz” diyerek, ciddi önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Vatandaşlara göre; bazı tasarruf tedbirleriyle KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve sorunların çözülmesi gerekiyor.

Özellikle elektrik konusunda yaşanan sıkıntıların devam etmesine tepki gösteren vatandaşlar, yakın bir gelecekte Kıbrıs konusunda anlaşma olacağına da inanmıyor. Bazı vatandaşlar “çözüm kaçınılmazdır” derken, bazıları Kuzey Kıbrıs’ın daha iyi bir yönetimle sorunlarını çözmesi ve iki toplumun yan yana barış içinde yaşamasının daha iyi olacağını belirtiyor.



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Ne dediler?

Metin Tecey

“Barış Harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetemeyiz. Seçtiğimiz insanlara bakınca bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Bir birleşme olursa belki bir değişim olur. Ülkede yaşanan sorunların düzelmesi ve ülkenin düze çıkması için yeme içmeden vazgeçmemiz, eşit dağılıma geçmemiz lazım ve babadan oğula değil iyi olanların yani her türlü işte işinin ehli kişilerin başta olması lazım. Eğer bunlar olursa bu ülke düzelir.”

Hüseyin Kutlu

“Barış harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak biz kendimizi daha iyi yönetemeyiz. Bir barış olursa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda bizde iyi bir yönetim yoktur. Ülkenin düze çıkması ve yaşanan sorunların sona ermesi için çalışmalar yapılmalıdır. Hükümet var ancak başarısız bir hükümet vardır. Kimsenin fikrini almadan ben yaptım olur şeklinde çalışma yapıyorlar ve her geçen gün daha da kötü oluyor.”

Berna Dümenci

“50 yıldır Rumlarla bir birleşme olmadı ve böyle ayrı kalarak bizim kendi kendimizi daha iyi yönetebileceğimizi düşünmüyorum. Biz kendi kendimizi yönetmeye yeterli değiliz. Ülkenin düze çıkması ve yaşanan sorunların ortadan kalkması için tek çözüm bir barış olmasıdır. Bir barış bir anlaşma olursa tüm sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyorum.”

Doğa Evliya

“50 sene denedik olmadı bir 50 sene daha denemenin pek bir anlamı yoktur. Anlaşma olursa tek millet olarak yaşanabileceğini ve daha iyi olacağını düşünüyorum. Ülkedeki sorunların ve olumsuzlukların ortadan kalkması için önce kendimizi barışa hazırlamamız gerekiyor.”

Şengül Paşa

“Barış Harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Rumlarla ayrı olmamız iyi ancak kendi kendimizi yönettiğimiz söylenemez. Gelmiş geçmiş bütün yöneticiler hep aynı ve sorunlar büyüyerek ilerliyor. Bir anlaşma olursa iyi olur ancak ayrı bölgelerde yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Ülkede yaşanan sorunların sona ermesi için sistemin değişmesi ve adaletin sağlanması gerekiyor.”

Halil Selçuk

“Barış hHarekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetemeyiz. Başımızdaki yiyiciler olduğu sürece hiç bir şey bu ülkede düzelmez. Ülkede var olan sıkıntı ve sorunları çözmek için yanlış yöneticilerden yanlış hükümetlerden kurtulmamız lazım. Büyük ülkeler bu adada bir anlaşma olmasını istemiyor. KKTC Avrupa Birliği’ne girseydi çok daha farklı olurdu.”

Serel Yaman

“Barış Harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetemeyiz. Ne elektrik ne su ne de başka bir şey. Bir anlaşma olursa daha iyi olabilir. Ülkenin düze çıkması ve yaşanan sorun ve sıkıntıların ortadan kalkması için Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bir anlaşmanın sağlanması gerekiyor.”

Alpay Paşa

“Barış Harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetemeyiz. Bir anlaşma olmalı ve insanlar rahatça Kıbrıs’ta dolaşmalıdır. Ülkenin düze çıkması ve sorunların ortadan kalkması için iyi bir anlaşmanın sağlanması gerekiyor.”

Alpay Kortaş

“Rumlardan ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetebiliriz. Şu andaki gidişat düzelebilir. 50 senedir devam eden sorunların bile düzeleceğine inanıyorum. Bir anlaşma olmasını ben istemiyorum şu anda nasıl kalınıyorsa öyle kalınması gerektiğine inanıyorum. Ben ümidimi hiç kaybetmedim.”

Hüseyin Yenal

“Barış Harekatının 50’nci yılına geldik ve Rumlarla bir birleşme olmadı. Bence ayrı kalarak kendi kendimizi daha iyi yönetebiliriz. Şu anda öyle bir istek göremiyorum çünkü partiler hepsi de ayrı telden çalıyorlar. Aynı görüşte olurlarsa daha iyi olacaktır. 2004 de Annan planından sonra siyasiler de toplum da bir olsaydı bizi tanıyacaklardı ancak biz hala daha birlik olamadık. O nedenle dünya var olduk sonra bu adada bir anlaşma olmaz. Ülkedeki sorun ve sıkıntıların sona ermesi için bütün halk birlik olması gerekiyor.”