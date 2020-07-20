Günışığı’nın minikleri meyvelerden ‘Şiş Kebabı’ yaptı

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Mutlu bir gün

Günışığı’nın minikleri meyvelerden ‘Şiş Kebabı’ yaptı
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 Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun sevimli minikleri, yaz meyveleriyle ‘Şiş Kebabı’ yapmayı öğrendi. Oldukça eğlenceli bir ortamda minikler hijyen kurallarına tam uyum sağladı.
   Okul yönetimi, çocuklar için meyvelerin faydalarını öğretici bir etkinlik düzenlendiğini ve onlara sağlıklı beslenmenin faydalarının anlatıldığını belirtti.
   Minikler de, yaz meyvelerinden ‘şiş kebabı’ yapmayı çok sevdi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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