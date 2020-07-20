‘Kurayla gelmedik’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ‘devletin Cumhurbaşkanı ne kadar meşruysa bakanlarının da en az o kadar meşru olduğunu’ söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre “Sayın Akıncı 5 yıllık görev süresini Nisan ayında doldurmuştur” diyen Özersay şunları kaydetti:

“Bizler 5 yıllık görev süresi ertesinde kendisinin meşruiyetini tartışma konusu yapmamaya özen gösterdik ve bunu da devlete olan saygımızdan yaptık. Biz çıkıp da ‘Sayın Akıncı artık seçilmiş değil atanmış bir Cumhurbaşkanıdır’ dedik mi?”

Özersay, “Sırf seçim kazanmak için devletin kurumlarının ve makamların meşruiyeti sorgulanır, bunun üzerinden manipülasyon yapılırsa bu ülkeye ve halka yazık edilir” ifadesini kullandı.

Özersay şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanını dışlayıp Dışişleri Bakanı’nı öne çıkaran değil, doğalgaz konusunun ana eksenini konuşmak ve nasıl olacağı konusunu formüle etmek açısından Sayın Akıncı’nın, doğalgazın Kıbrıs Türk tarafıyla Rum tarafı arasında nasıl paylaşılacağı konusunda da Dışişleri Bakanı’nın muhatap alınmasından bahsedilmiştir.

Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı arasında birinin tercih edilmesi ya da birinin dışlanması gibi bir yaklaşım söz konusu olmamıştır. Ama nedense birileri yine bundan bir mağduriyet çıkarma çabası içerisindedir.

