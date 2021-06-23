Güvenli eğitim için şart

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçtiğimiz pazartesi günü tüm personelini aşılama çalışmalarına başladı. DAÜ Sağlık Merkezi’nde başlayan aşılama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından DAÜ’ye teslim edilen Johnson&Johnson aşıları ile tek doz olarak randevu usulü yapılıyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren DAÜ Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Salih Çavuşoğlu, bu hafta içerisinde tüm DAÜ’nün aşılanmış olacağını belirtti. Dr. Çavuşoğlu, halkımızı mevcut pandemiye veya gelecekte olabilecek pandemi alevlenmelerine karşı kendilerini korumak için güvenle aşılarını yapmaya davet ettiklerini ifade etti.

DAÜ sınav sonuçları açıklandı

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi-2021 sonuçları açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Bin 681 aday öğrenci lise başarı puanlarına göre ön lisans ve lisans programlarına (Tıp ve Diş hekimliği Programları hariç) yerleştirildi. 15 aday DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’na, 10 aday da DAÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Ortak Diş Hekimliği Programı’na yerleşti.

Adaylar sınav sonuçlarına başvuru yaptıkları sistem üzerinden ulaşabilecek. Burs hakkı kazanan adayların burs oranları da yine başvuru yaptıkları sistem üzerinden adaylara duyuruldu.

Puan türü birincileri

Lise Başarı Puanı Türü’nde Ayşe Naz Kankur, Azra Aygün, Eren Erberk Erkul ve Murat Bebiş birinciliği paylaşırken, Müzik Puanı türünde Meryem Boran ve Spor Puanı Türü’nde Remziye Kızılbora birinci oldu. Giriş Sınavı sonuçlarına göre ise Matematik-Fen Bilimleri Puan Türü Birincisi Neslişah Baki oldu.

Kayıt işlemleri

Adaylar, bugünden itibaren yerleştirildikleri programlara kayıt yapabilecek. Kayıtlar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünden şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden yapılabilir.