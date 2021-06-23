Emir ERTORUN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dün basın toplantısı düzenledi. “Vardık, Varız, Var Olacağız” sloganıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin uzun bir süredir ülkede ve Kıbrıs konusu bağlamındaki gelişmelerden rahatsız olduğunu uzun süredir dile getirdiğini söyledi.

Erhürman, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın çözüm formülünün; uzun vadeli bir kalkınma programının hazırlanması olduğunu vurguladı.

Erhürman, Anayasa’ya göre bunun mümkün olduğunu, Meclis’ten bunu hep birlikte çalışıp geçirebileceklerini, uzun vadeli bir kalkınma planının yapılabileceğini, bunun da hükümete gelecek tüm partilerin önünü açacağını söyledi.

Türkiye ile yapılan ekonomik protokollerin de bu sayede doğru zemine oturacağına inanç belirten Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybının halkta yoksullaşma yarattığını, bu kapsamda uzun vadeli planlama yapıldığında, protokoller imzalanırken bunların da doğru zemine oturacağına inandığını kaydetti ve “Artık tüm bunları açık açık konuşma zamanı geldi” dedi.

Erhürman, CTP olarak bugünden itibaren Lefke’den başlamak üzere sokağa çıkma kararı aldıklarını ifade ederek, yaz aylarının sokakta geçeceğini kaydetti.

6 Temmuz’da gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü günün yıl dönümünde Lefkoşa’da olacaklarını söyleyen Erhürman, İskele ve diğer ilçelerde halkla yüz yüze göz göze iletişim kuracaklarını ifade etti.

Erhürman, ülkede uzun vadeli kalkınma programı için nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu, çünkü 3 yıl sonra ne kadar okul, hastane, öğretmen, doktor, hemşire istihdamı ve yol isteneceğinin ancak böyle bilinebileceğini kaydetti.

Vatandaşlık planlamasının da şart olduğunu, vatandaş yapmanın adil olması gerektiğini ifade eden Erhürman, vatandaşlık yasası ile vatandaşlığın adil ve sıralı olacağını, bunun yanına beyaz kimlik konusunun da eklenmesi gerektiğini, bunun günlük ve ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracak şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

“Ad-hoc komite yasama darbesidir”

Erhürman, bir soru üzerine, Meclis’ten çekilip sine-i millete dönme konusunda bir çekinceleri olmadığını, halkın talebi buysa bunu da değerlendireceklerini ancak Meclis’te muhalefet görevlerini yerine getirdiklerini, Meclis’in yaz tatiline girmesine de kısa süre kaldığını anlattı.

“Seçim tarihiyle ilgili ad-hoc komite kurulması bir yasama darbesidir” diyen Erhürman, Meclis’te bulunmalarının bu açıdan gerekli olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkı açısından olumlu veya olumsuz sonuçlarını değerlendirip birlikte karar vereceklerini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, pazartesi Meclis’te neyle karşılaşacaklarını bilemediklerini, o yüzden o gün halkın çıkarlarını korumak amacıyla Meclis’te bulunacaklarını kaydetti.

“Vesayet değil Türkiye ile iyi ilişkiler”

Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekten açılması ve çözümü motive edecek bir unsur olmasını istediklerini ifade eden Erhürman, ülke yönetiminde de Türkiye ile vesayet değil iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Ülkede bugün “yapamayan beceremeyen yönetemeyen” bir Kıbrıs Türk tarafı, karşıda da Kıbrıs Türk tarafının “yapamayacağını” düşündüğü bir vesayet ilişkisi olduğunu söyleyen Erhürman, “Bunu kabul edemeyiz” dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durabilen, kendini yönetebilen bir halk olduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının iradesi ve karşılıklı düzeyli ilişkilerin önemini vurguladı.