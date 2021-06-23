720 ton yoğur ihraç edilecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Eylem Planı kapsamında yılda 720 ton yoğurt ihraç edileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Arıklı, ‘güzel bir müjde’ ifadesini kullanarak, şunları belirtti:

Türkiye ile imzaladığımız Eylem Planı ilk meyvesini verdi. Yılda 720 ton yoğurt ihraç edebileceğiz. Konuyu ısrarla takip eden ve bizi sürekli sıkıştıran Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na müjdeyi buradan vermiş olalım. Ayrıca T.C Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür ederim.